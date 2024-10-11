ＳＨＩＦＴが急騰、一時１３６０円高で１万６０００円台を回復する場面があった。同社株のザラ場１万６０００円台乗せは今年６月１３日以来で約４カ月ぶりとなる。ソフトが正常に動作するかを確認するソフトウェアテストサービスを主力に手掛けるが、足もとの業績は会社側の想定を上回って好調に推移している。１０日取引終了後に２５年８月期の業績予想を発表、営業利益は前期比２８％増の１３５億円を見込んでおり、過去