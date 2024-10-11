【モデルプレス＝2024/10/11】元乃木坂46でタレント・高山一実が10日、ABEMAの結婚決断リアリティ番組「さよならプロポーズ via ギリシャ」に出演。夫で東大発YouTuber・QuizKnockのふくらPとのエピソードを明かした。【写真】ふくらP＆高山一実、謎解き話題の結婚報告文◆高山一実、夫・ふくらPの「優しい」提案明かし共演者驚きこの日の放送では、「パートナーからの愛を感じる瞬間」についてのトークに。高山は「結構優しくして