THE RAMPAGEの岩谷翔吾が11日、都内で行われた自身の小説家デビュー作『選択』刊行記念取材会に登場した。9月11・12日に開催した単独東京ドーム公演『THE RAMPAGE LIMITED LIVE 2024 *p(R)ojectR at TOKYO DOME』への思いを語った。【全身ショット】オールブラックコーデで、抜群のスタイル披露の岩谷翔吾本をテーマに自身のコラム連載で作家と対談するなど、小説好きとしても知られる岩谷が、高校の同級生でもある俳優・横浜