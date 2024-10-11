■WEST.濱田も個人Instagramで木村とのツーショットを公開 【写真】木村拓哉・濱田崇裕・向井康二・宮舘涼太のゴルフショット 木村拓哉が、WEST.の濱田崇裕（「濱」は異体字が正式表記）とSnow Manの向井康二がゴルフを楽しむYouTubeチャンネル『ハマちゃんとコージのお上手です！』の収録に参加したことを自身の公式Instagramで報告。Snow Manの宮舘涼太も加わった4人ショットを公開した。さらに濱田も個人Instagra