【ニューヨーク＝小林泰裕】米電気自動車（ＥＶ）大手テスラは１０日、米カリフォルニア州でイベントを開き、自動運転タクシー「サイバーキャブ」の試作車を発表した。テスラの参入により、米国で自動運転サービスの競争が一段と激化しそうだ。サイバーキャブは２人乗りのＥＶで、ハンドルやペダルはない。運転手に代わってＡＩ（人工知能）が車を動かす。２０２６年にも生産を開始し、価格は１台３万ドル（約４５０万円）以下