■「熱量のすごい方たちと繋がって、輪が広がって、みんなで何かを実現していくってすごく幸せなことだと思います」（高橋海人） 【動画＆写真】SKY-HIディレクション高橋海人ソロ曲ティザー＆レコーディングショットなど1～9 King ＆ Princeのニューアルバム『Re:ERA』に収録される高橋海人（「高」ははしごだかが正式表記）のソロ曲「POPSTAR in the KINGDOM」の作詞・作曲をSKY-HIが担当。グルӦ