Dragon AshとThe BONEZのスプリットツアー<“Straight Up” Tour」のライブ会場で、数量限定販売となるスペシャルCDシングル「Straight Up e. p.>が販売されることが決定した。Dragon AshとThe BONEZがタッグを組んだStraight Upプロジェクトでは、The BONEZにDragon AshのヴォーカリストKjをフィーチャーしたThe BONEZ「Straight Up feat. Kj」、The BONEZのヴォーカリストJESSEをフィーチャーしたDragon Ash「Straight Up feat