国民的アニメ「ドラえもん」のテレビ朝日版で、ドラえもんの声を２６年間務めた声優の大山のぶ代（おおやま・のぶよ、本名・山下羨代＝やました・のぶよ）さんが老衰のため都内の病院で死去したことが、１１日、分かった。９０歳だった。大山さんは２０１２年に認知症と診断され、１６年からは高齢者施設に入居。１７年には夫で俳優の砂川啓介さん（享年８０）が亡くなり、施設の職員らと晩年を過ごしていた。「ぼく、ドラ