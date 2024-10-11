◆プロボクシング▽ＷＢＯアジアパシフィック・バンタム級（５３・５キロ以下）王座決定１０回戦同級１位・那須川天心―同級２位ジェルウィン・アシロ（１４日、東京・有明アリーナ）プロボクシング「７大世界戦＋那須川天心地域タイトル戦」という８つのビッグマッチが行われる「ＰｒｉｍｅＶｉｄｅｏＢｏｘｉｎｇ１０」は１３、１４日、東京・有明アリーナでゴングを迎える。１１日は都内のホテルで記者会見が行われ