◆プロボクシング▽ＩＢＦ世界ライトフライ級（４８・９キロ以下）タイトルマッチ１２回戦（１２日・愛知県国際展示場）王者シベナティ・ノンシンガ（南ア）―同級２位・矢吹正道（ＬＵＳＨ緑）前日計量が１１日、名古屋市内のホテルで行われ、ＩＢＦ世界ライトフライ級王者のノンシンガ（南アフリカ）、挑戦者で同級２位の矢吹正道（ＬＵＳＨ緑）ともに４８・７キロで一発クリアした。いかつめのサングラスをかけて登場した矢