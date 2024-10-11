中国「ＳＨＥＩＮ」、広東省広州市で供給網センターを着工広東省肇慶市にあるSHEINの肇慶倉庫センター。（資料写真、肇慶＝新華社配信）【新華社広州10月11日】中国広東省広州市増城区でこのほど、中国のアパレル系越境電子商取引（EC）大手、広州希音国際進出口が運営する「SHEIN（シーイン）」のベイエリアサプライチェーン（供給網）プロジェクト第1期が着工した。同プロジェクトの投資総額は100億元（1元＝約21円）以上に上