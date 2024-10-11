“ブロークコア”スタイルに向けた、「adidas Originals（アディダス オリジナルス）」の『FOOTBALL PACK』が登場。人気モデル「HANDBALL SPEZIAL（ハンドボール スペツィアル）」と「GAZELLE TEAM（ガゼル チーム）」の限定カラーが、ABC-MART GRAND STAGEとABC-MART公式オンラインストアにて、10月10日（木）より販売スタートしています。「adidas Originals」で“ブロークコア”スタイルを楽しもサッカーをはじめとしたスポーツ