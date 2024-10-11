14日に盛岡競馬の12Rで行われる「第37回マイルチャンピオンシップ南部杯」（Jpn1、1600メートル、18時15分発走）の枠順が11日、以下の通り確定した。連覇に挑むレモンポップは1枠1番、今年2月のG1フェブラリーステークス（東京）を制したペプチドナイルは8枠14番となった。なおレース当日はJRAの即PAT、A―PATで馬券が購入できる。1枠1番レモンポップ（牡6＝JRA・田中博）57坂井瑠2枠2番ミックファイア（牡4＝大井・渡辺和