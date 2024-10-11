11日、株式会社STARTO ENTERTAINMENTが「ジュニアOfficial Website」を通じて「美 少年」の金指一世さんが10月いっぱいで退所することを発表しました。【写真を見る】【美 少年】金指一世さん10月いっぱいで所属事務所を退所「自分の目指すエンターテイメントを突き詰めたい」▽▽▽▽STARTO ENTERTAINMENT 公表全文▽▽▽▽平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。この度、弊社所属タレント金指一世(美少年)は、 20