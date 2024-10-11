AIペットロボット「Moflin（モフリン）」カシオ計算機は、「こころの、となりに、いつも。」をコンセプトに、日々人と触れ合うことで感情豊かに成長するAIペットロボット“Moflin（モフリン）”を11月7日から発売する。また、10月10日からカシオ公式ECサイトで先行予約販売を開始した。心のケアを目的にしたメンタルヘルス向けAIの世界市場は、2022年に1200億円、2027年に5800億円に拡大すると予測されている（グローバルインフォ