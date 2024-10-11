&TEAMが、『みんなのうた』（NHK）に書き下ろした新曲「MEME」を本日10月11日に配信リリースした。 （関連：&TEAM、“グループ結成の地”で迎えた2周年アニバーサリーLUNÉと相互に伝え合った愛と感謝） 本楽曲は、同じ思いを持った誰かと繋がり合うことの喜びを歌ったもの。異なる出発点から“繋がった”、&TEAMのコンセプトを掛けた歌詞になっている。＜あなたまで繋がれあ