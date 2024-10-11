楽天モバイルは、法人向けに、「Rakuten最強プラン ビジネス」契約時の事務手数料が無料になるキャンペーンを開始した。終了日は未定。 楽天モバイル法人サービス公式サイトで、サイトに記載のクーポンコードを入力し、2回線以上かつ30回線までの申し込みをすると、契約回線数分の事務手数料（3300円／回線）が無料になる。