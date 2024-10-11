保釈された観光船運航会社社長の桂田精一被告＝11日午後0時28分、北海道釧路市北海道・知床沖で2022年4月、観光船が沈没し26人が死亡、行方不明となった事故で、業務上過失致死の罪で起訴された運航会社社長の桂田精一被告（61）が11日、釧路市内の勾留先から保釈された。桂田被告は待ち構えていた報道陣に約10秒、深々と頭を下げた後、無言のまま迎えの車に乗り込んだ。第1管区海上保安本部が9月18日に逮捕し、釧路地検が今