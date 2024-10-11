Helen Coster[ニューヨーク １０日 ロイター] - 共和党の大統領候補であるトランプ前大統領は、経済政策の柱として関税と減税を掲げている。専門家はトランプ氏の減税案について、１０年間で連邦政府赤字への３兆６０００億─６兆６０００億ドルの上乗せになると試算する。一方、民主党候補のハリス副大統領の歳出・減税案に基づく１０年間の赤字予想は、４０００億ドル減から１兆４０００億ドルの増加で、赤字拡大幅はトラン