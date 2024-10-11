中日は11日、球団オフィシャルパフォーマンスチーム「チアドラゴンズ2025」新メンバーのオーディションを開催すると発表した。「チアドラゴンズ」はバンテリンドーム ナゴヤ公式戦および地方ホーム試合などに出演し、パフォーマンスでチームを全力で応援。ファンサービスやステージパフォーマンスなどで球場イベントを盛り上げるほか、メディア・ SNS・各種イベントへの出演、さらには学校訪問など地域交流活動など様々な場所