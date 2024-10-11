コインランドリーは大容量で乾燥機能もあり非常に便利ですが、自宅での洗濯とコストの違いが気になるところです。それぞれのコストを把握することで、より合理的な判断が可能になります。 本記事では、洗濯機とコインランドリーのコストを比較し、それぞれのメリットとデメリットも紹介します。 洗濯機とコインランドリーのコスト比較 洗濯機の使用では水道代と電気代が、コインランドリー