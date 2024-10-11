橋本環奈主演のNHK連続テレビ小説『おむすび』（総合・月曜〜土曜8時ほか）第10回が11日（金）に放送された。【写真】『おむすび』第10回【5点】第10回では、父・聖人（北村有起哉）と母・愛子（麻生久美子）と共に農作業をしていた結（橋本環奈）の元に、一通のギャル文字メールが届く。内容は「天神の東鋼板にいるからすぐ来て！！」。差出人は、昨晩警察に補導されたルーリー（みりちゃむ）だった。メールを受け取った結は一瞬