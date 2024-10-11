『Octane』UKスタッフによる愛車日記。今回は、2000年ホンダ・インテグラ タイプRのパンクにもめげず、自分が住む町でクラシックカーを満喫しているマシューのレポートをお届けする。【画像】この町にいまだに住み続ける理由の一つは素晴らしいクラシックカーショーがあるから（写真3点）タイヤがパンクしていることを出かける直前に発見。これほど気が滅入ることはないだろう。ある晴れた日に愛車のホンダインテグラに乗り込んだ