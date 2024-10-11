広島は１１日、マツダスタジアムでスカウト会議を行い、２４日のドラフト会議で明大の宗山塁内野手を１位指名すると公表した。事前公表は３年連続で、昨年に続く１２球団最速の公表となった。東京六大学リーグで史上１２人目、明大では史上２人目の「１００安打＆１０本塁打以上」を達成。走攻守そろった右投左打の内野手で、今年３月に侍ジャパンの強化試合で大学生４人が代表メンバーに選出されたうちの一人。アマチュア球界