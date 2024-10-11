花たちが持つエッセンスでINNER&OUTER BEAUTYを実現するMODERN BOTANICAL™スキンケアブランド｢FEMMUE(ファミュ)｣から、ナチュラルオイルを掛け合わせて生まれた｢デューイー リッププランパー｣が新発売いたします。ぷるんとボリュームのあるハリを、唇に与えるリッププランパー。ぜひ、最後までご覧ください。 デューイー リッププランパー 価格:2,860円(税込) ふっ