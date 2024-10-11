『ITAMI GREENJAM’24』 2024.9.22（SUN）・23（MON・HOL） 兵庫・昆陽池公園 関西屈指の無料野外フェス『ITAMI GREENJAM’24』が9月22日（日）、23日（月・祝）の2日間にわたり兵庫県伊丹市の昆陽池公園で開催された。2014年に歴史をスタートさせたこのイベントは、数々のアーティストによるライブを主軸に複数のマーケットエリア＆フードエリア、子どもたちが思い切り遊べるキッズエリア、デコラティブ