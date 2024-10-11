日本最大級の動画配信コミュニティサイト「ニコニコ」にて、『ニコニコ動画アワード2024』が開催されます。『ニコニコ動画アワード』とは、ニコニコのユーザーからの自薦・他薦により応募された「推し動画」の中から、ユーザー投票により“今年のニコニコ動画の顔”を決定するアワードです。ボカロ、ゲーム実況、歌ってみた、踊ってみたなど10個の部門で受賞作品を決定します。10月11日より動画の推薦を開始し、11月に一次