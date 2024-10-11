THE RAMPAGEの岩谷翔吾が11日、都内で行われた自身の小説家デビュー作『選択』刊行記念取材会に登場した。岩谷は自身の執筆環境を明かし、会場を驚かせた。【全身ショット】オールブラックコーデで、抜群のスタイル披露の岩谷翔吾本がテーマの自信のコラム連載で作家と対談するなど、小説好きとしても知られる岩谷が、高校の同級生でもある俳優・横浜流星の原案をもとに物語を構築。何度も改稿を繰り返し、約4年かけて執筆した