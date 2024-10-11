11月1日0時をもってSTARTO ENTERTAINMENTを退所することが発表された、アイドルグループ・美 少年の金指（かなさし）一世さん（20）が11日、会員制ブログでファンへ思いを明かしました。退所の報告をした金指さんは、「突然のご報告となり申し訳ございません。今まで僕が元気に明るくステージに立ち続けられていたのは、紛れもなくファンの皆さんのおかげです。そして金指一世という人物を作り上げてくれたのもファンの皆さんの応