THE RAMPAGEの岩谷翔吾（27）が11日、都内で行われた自身の小説「選択」（幻冬舎）刊行記念イベントに出席した。同作は、国を覆う息もできなくなるほどの暗い圧迫感を描いた物語。命と向き合う2人の男が絆を深めていくが、社会にのみ込まれて行くにつれて非情な現実に直面する。岩谷は「孤独の中にいる方や後悔で苦しんでいる方に、希望や愛情が伝わる、背中を押せる作品になれば」と語った。本がテーマのコラム連載を行うほど小説