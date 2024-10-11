[クエッタ（パキスタン） １１日 ロイター] - パキスタン南西部バルチスタン州の炭鉱が１１日未明、武装勢力に襲撃され、炭鉱労働者少なくとも２０人が死亡、７人が負傷した。地元警察が明らかにした。襲撃されたのは同州の州都クエッタの東に位置する民間の小規模な炭鉱。武装勢力は重火器で炭鉱労働者を襲撃した。炭鉱もロケット弾と手榴弾で攻撃を受けた。犯行声明は出ていない。バルチスタン州では同州の独立を要求する分離主