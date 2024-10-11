ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴのジュニアの公式サイトが１１日、更新。美少年の金指一世（２０）が１１月１日午前０時をもってグループを脱退し、事務所を退所することが発表された。金指の退所理由について、公式サイトには「今夏、金指本人からメンバーと事務所スタッフへ将来の話がしたいと申し出がありました。そこで『事務所を退所し、新たな環境で自分のスキルを磨き、自分の目指すエンターテイメントを突