メーガン妃の最近の行動は「アメリカの王族」になりたいという強い意志を示していると心理療法の博士が指摘した。米ＦＯＸニュースが先日、伝えた。メーガン妃は先週土曜日、ロサンゼルス小児病院の祝賀会に出席したが、夫のヘンリー王子はここ数週間ニューヨーク、ロンドン、南アフリカを訪問していたため同席しなかった。メーガン妃は登場に際し、派手な真っ赤なドレスを選んだ。心理療法士のロビ・ルドウィグ博士によると