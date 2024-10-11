メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県高山市奥飛騨温泉郷の「新穂高ロープウェイ」で、山頂エリアの駅周辺がリニューアルされ、グランドオープンしました。 「新穂高ロープウェイ」の「西穂高口駅」周辺は、「千石園地」の名で親しまれていましたが、リニューアルされました。 「頂の森」と名づけられ、西穂高岳の展望スペースや原生林の散策路が設けられました。 11日はロ&#12540