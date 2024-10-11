奈緒と松田龍平がダブル主演を務めるドラマ『東京サラダボウル』（NHK総合／毎週火曜22時）が制作開始。2025年1月7日より放送スタートする。【写真】奈緒＆松田龍平がおくる社会派エンターテインメント！松田は警視庁の中国語通訳人に本作は、漫画『クロサギ』の黒丸による新作『東京サラダボウルー国際捜査事件簿』を映像化。異なる言語、食、文化が同居する“サラダボウル”の大都市・東京を舞台に、ミドリ髪の国際捜査の