サイト「金曜ロードシネマクラブ」より 日本テレビ系金曜ロードショーにて、トム・クルーズ主演の映画「トップガン」シリーズ2作品が2週連続で放送されることが決まった。放送は「トップガン」が11月8日21時から、「トップガン マーヴェリック」が11月15日21時から。「トップガン マーヴェリック」は地上波初放送となる。トム・クルーズの吹替は森川智之。 【放送日時】