サニーレタスで サラダチキンと野菜を巻いて！「サラダチキンのの レタス包み」【レンチンサラダチキン】【画像で確認】超しっとり！基本のレンチンサラダチキンの作り方たんぱく質がたっぷりで低カロリーだから、ダイエットにもおすすめの「サラダチキン」は、女性に大人気。市販品を買うのもいいけれど、自宅でもレンチンで簡単に作れます。今回紹介するのは、サラダチキンをサニーレタスで巻いたアレンジメニュー。野菜も一緒に