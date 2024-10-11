 「1枚のペットシートをできるだけ有効活用したい！」そんな飼い主の願いを叶えてくれる『デオシート キレイパッド』が新登場！ オシッコ跡にペタッと貼るだけで、汚れたシートを丸ごと変えることなく、ワンちゃんが快適にオシッコできる優れもの。製造工程で発生するカットロスを再利用した環境への配慮もされており、ペットと飼い主、環境にも配慮した商品だ。 ■オシッコ跡に貼るだけ！ 飼い主の想いを形にした商品ユ