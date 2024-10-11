【無料期間】 10月11日～11月10日 KADOKAWAとブックウォーカーは、CLAMPによるマンガ「X-エックス-」の1～5巻の無料公開をAndroid/iOS用マンガアプリ「カドコミ」にて実施する。期間は本日10月11日より11月10日まで。 「X-エックス-」は、創作集団CLAMPが手がけた東京を舞台にしたサイキックバトルストーリーで、人類の存続を求める「天の