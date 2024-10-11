ＣｈｏｒｄｉａＴｈｅｒａｐｅｕｔｉｃｓが後場上げ幅を拡大している。午前１１時３０分ごろ、１０月１１日から１３日まで開催される第８６回日本血液学会学術集会で、ＣＬＫ阻害薬ＣＴＸ－７１２の国内第１相臨床試験の血液がん患者１４人を対象とした解析結果を発表したとしており、好材料視されている。会社側によると、４月の米国癌学会（ＡＡＣＲ）年次総会で発表した内容と大きく異ならないものの、ＡＡＣＲ発表後