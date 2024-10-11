午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は７３１、値下がり銘柄数は８３５、変わらずは７９銘柄だった。業種別では３３業種中１６業種が上昇。値上がり上位に銀行、保険、非鉄など。値下がりで目立つのは不動産、ゴム製品、建設、食料品など。 出所：MINKABU PRESS