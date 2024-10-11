Image: Robert Way / Shutterstock.com Apple Ringはめてみたかったな…！指輪をつけているだけで、高精度のヘルスケアデータをフィードバックしてくれるスマートリング。今年に入って、Samsung（サムスン）が「Galaxy Ring」を発売し、一気に知名度もアップしましたよね。これって、Apple（アップル）からは出してくれないのかな？Appleはスマートリングを断念？このほどChannelNewsは、App