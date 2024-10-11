株式会社焦点工房は、銘匠光学の交換レンズ「TTArtisan AF 27mm f/2.8 富士フイルムXマウント」の新色シルバーを10月11日（金）に発売した。希望小売価格は3万3,000円。 APS-Cサイズのイメージセンサーに対応するAF単焦点レンズ。焦点距離は35mm判換算で41mm相当。カラーバリエーションとして「ブラック」「チタンブラック」が発売済み。 AF駆動にはリードスクリュータイプの