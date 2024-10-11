FIFAランキング16位の日本は現地時間10月10日、北中米ワールドカップ・アジア最終（３次）予選で、同56位のサウジアラビアと敵地で対戦。鎌田大地、小川航基のゴールで２−０の快勝を収め、２次予選から合計９連勝・38得点０失点とした。圧倒的で、パーフェクトな記録に海外大手メディアも感服だ。巨大ネットワークを誇る『ESPN』が「予断を許さないアジア予選の中で、唯一確実なのは日本の勝利だ」と見出しを打ち、大々的に報