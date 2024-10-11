［北中米W杯アジア最終予選］日本 ２−０ サウジアラビア／10月10日／キング・アブドゥラー・スポーツシティ・スタジアム「え？嘘だろ？」と目を疑ってしまった。現地10月10日に開催された北中米ワールドカップ・アジア最終予選の第３節で、日本代表はサウジアラビアとアウェーで対戦。鎌田大地と小川航基のゴールで、難敵相手に勝利を収めた。驚いたのが、81分にCKから小川がヘディングで決めた２点目の後の出来事だ。なん