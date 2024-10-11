2024年10月10日、サッカーワールドカップアジア3次予選第3節が行われ、中国はオーストラリア相手に先制しながらも逆転負けを喫した。オーストラリアのアデレードで行われた10日の試合で中国代表は、前半20分にMF謝文能（シエ・ウエンノン）が先制ゴールを決めるも、前半アディショナルタイムに同点に追いつかれた。そして後半開始早々に逆転ゴールを奪われ、終了間際にもダメ押しゴールを決められて1-3で敗戦した。サウジアラビア