中国商務部は10日の記者会見で、第136回中国輸出入商品交易会（広州交易会）を15日から11月4日まで、広州市内で3期に分けて開催すると発表しました。オンラインでもこれまで通りに運営するとのことです。今回の広州交易会の展示総面積は155万平方メートルで、ブース数は7万4000です。設けられる展示エリアは55カ所で、171カ所の専門エリアが設けられます。オフライン展の出展企業は3万社を超え、うち輸出企業は前回より800社多い約