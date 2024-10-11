10月27日に投開票される衆議院選挙に向けて、愛知県でも市役所や区役所などに投票用紙の配送が始まりました。名古屋市の北区役所には午前9時すぎ、小選挙区や比例代表などあわせて9万枚の投票用紙が入った段ボール箱が到着しました。愛知県では10月11日、名古屋市内16の区を含む全市区町村に、あわせて689万4千枚が配送され、24日の2回目の配送で全て配り終える予定です。愛知県選挙管理員会の担当者：「今回非常にス