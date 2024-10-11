広島は１１日、マツダスタジアム内でスカウト会議を行い、今秋のドラフト会議で明大・宗山塁内野手（４年）を１位指名すると公表した。田村恵スカウト部長は「純粋に（今年の選手の中で）一番高く評価した」と明かし、誠意を見せる意味でもこの段階での公表に至ったと話した。宗山は地元・広島県の三次市出身で走攻守がそろった逸材。広陵では１年夏からベンチ入りし、同年夏と２年春に甲子園出場。明大では１年春途中からレ