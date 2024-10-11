化学物質漏れの現場に向かう救急要員＝テキサス州ディアパーク/KTRK（ＣＮＮ）米テキサス州ディアパークの工場で１０日、化学物質が漏れ、地元当局によると少なくとも２人が死亡、作業員５人が負傷した。漏出を受けて全住民に屋内退避命令が出されている。同州ハリス郡は、ディアパークにあるメキシコ国営石油会社ペメックスの工場で化学物質が漏れ、工場内で少なくとも１人が死亡、数人が負傷したと発表した。ハリス郡保安官がＸ